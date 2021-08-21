Более сотни задействованных в проведении Паралимпиады заразились коронавирусом

Свыше ста человек, задействованных в проведении Паралимпиады, заразились коронавирусной инфекцией, следует из опубликованного в субботу, 21 августа, отчета на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Отмечается, что вести статистику организаторы начали с 12 августа. Больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировали среди работников, нанятых для организации Паралимпиады, — 67 случаев.

Максимум суточного показателя заражений пришелся на 18 августа, когда организаторы выявили 18 случаев заражения.

По данным телеканала NHK, в четверг в Японии выявили 25 876 случаев заражения новым коронавирусом. Таким образом, в стране третий день подряд обновился суточный антирекорд заражений инфекцией. Наибольшее число инфицирований зарегистрировано в Токио (5405), где также проводится Паралимпиада, и Осаке (2586).

17 августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал кризисной ситуацию с COVID-19 в стране, так как количество случаев коронавируса стремительно растет во всех регионах.

В тот же день правительство страны приняло решение расширить действие режима ЧС в связи с коронавирусом еще на семь префектур. Ограничения начнут действовать с 20 августа.

Власти также продлили до 12 сентября действие режима ЧС в шести префектурах, в том числе и в столице. Вдобавок к этому усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса введены еще в 10 префектурах до 12 сентября. Таким образом, общее число префектур, где будет действовать режим ЧС, составит 16.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539). Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в играх под флагом страны из-за ограничений WADA и CAS.

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