Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В конгрессе призвали к импичменту Байдена из-за ситуации с Афганистаном
Мир
«Талибан» отверг причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула
Общество
Гинцбург призвал студентов привиться от COVID до начала учебного года
Мир
Россия ввела дополнительные санкции против Украины
Мир
Пушков назвал не вызывающими удивления новые санкции США против СП-2
Мир
Американца приговорили к трем пожизненным срокам за наезд на школьников
Общество
Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом
Наука
Астероид размером с Пентагон в субботу подлетит к Земле
Сюжет:

Более сотни задействованных в проведении Паралимпиады заразились коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше ста человек, задействованных в проведении Паралимпиады, заразились коронавирусной инфекцией, следует из опубликованного в субботу, 21 августа, отчета на сайте оргкомитета «Токио-2020».

«Вакцинация на Играх в Токио необязательна, но приветствуется»
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков — о проведении Паралимпийских игр в Японии и символике российских спортсменов

Отмечается, что вести статистику организаторы начали с 12 августа. Больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировали среди работников, нанятых для организации Паралимпиады, — 67 случаев.

Максимум суточного показателя заражений пришелся на 18 августа, когда организаторы выявили 18 случаев заражения.

По данным телеканала NHK, в четверг в Японии выявили 25 876 случаев заражения новым коронавирусом. Таким образом, в стране третий день подряд обновился суточный антирекорд заражений инфекцией. Наибольшее число инфицирований зарегистрировано в Токио (5405), где также проводится Паралимпиада, и Осаке (2586).

17 августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал кризисной ситуацию с COVID-19 в стране, так как количество случаев коронавируса стремительно растет во всех регионах.

В тот же день правительство страны приняло решение расширить действие режима ЧС в связи с коронавирусом еще на семь префектур. Ограничения начнут действовать с 20 августа.

Власти также продлили до 12 сентября действие режима ЧС в шести префектурах, в том числе и в столице. Вдобавок к этому усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса введены еще в 10 префектурах до 12 сентября. Таким образом, общее число префектур, где будет действовать режим ЧС, составит 16.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539). Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в играх под флагом страны из-за ограничений WADA и CAS.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021