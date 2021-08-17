Правительство Японии назвало кризисной ситуацию с COVID-19 в стране

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во вторник, 17 августа, на пресс-конференции заявил, что в стране наступила кризисная ситуация с распространением коронавируса.

По его словам, количество случаев коронавирусной инфекции стремительно растет во всех регионах.

При этом он подчеркнул, что доля населения, получившая вторую дозу вакцины от COVID-19, к концу августа должна составить 50%, а к концу сентября — почти 60%, сообщает издание Yomiuri.

В стране 17 августа выявлено 19 866 новых случаев коронавируса, передает телеканал HNK со ссылкой на минздрав страны. При этом число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии достигло нового рекордного значения — 1646, что на 43 больше чем накануне. Уточняется, что данный показатель остается рекордно высоким уже пятый день подряд.

Также сообщается, что правительство страны во вторник приняло решение расширить действие режима ЧС в связи с коронавирусом еще на семь префектур. Ограничения начнут действовать с 20 августа.

Кроме того, власти продлили до 12 сентября действие режима ЧС в шести префектурах, в том числе и в Токио. Вдобавок к этому усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса введены еще в 10 префектурах до 12 сентября. Таким образом, общее число префектур, где будет действовать режим ЧС, составит 16.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Японии с начала распространения инфекции зафиксировано 1 159 945 случаев коронавируса, скончался 15 431 человек, выздоровели 982 640 пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал быстро распространяться в других странах. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавирусной инфекции.

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