Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 21 августа

Облачная погода, дождь и до +24 градусов ожидаются в субботу, 21 августа, в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневное время в столице прогнозируется от +22 до +24 градусов, погода будет облачной с прояснениями. Также ожидается дождь, местами умеренный.

В Подмосковье столбики термометра поднимутся не выше 26 градусов тепла.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/c, атмосферное давление сохранится на уровне 745 мм ртутного столба.

В ночное время суток похолодает до 13...15 градусов тепла, по области до 10 градусов выше нуля. Также в Подмосковье местами пройдет кратковременный дождь.

18 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала о погоде в Москве в выходные 21 и 22 августа. По ее словам, температура воздуха в столице опустится до +23…+25 градусов, кроме того, москвичей ждут облачность с неустойчивыми прояснениями и дожди.

В четверг ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам на следующей неделе похолодание до +17 градусов.