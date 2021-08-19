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Синоптик рассказал о похолодании в Москве на следующей неделе

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На следующей неделе в Москве температура воздуха опустится до +17 градусов. Об этом в четверг, 19 августа, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Нелетняя погода: как скоро наступит осень
И почему возвращения тепла в Центральной и Северо-Западной России уже можно не ждать

«Следующая неделя ознаменуется первым «звоночком» от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток <…> из-за чего Москва окажется в «мешке» полярного воздуха с температурным фоном на три градуса ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям первой декады сентября. Так, в понедельник под утро посвежеет до +10…+12, после полудня около +20, во вторник +9…+11, днем всего +16…+18, а в среду столбики термометров опустятся на самое дно колодца холода — ночью +6…+8, в дневные часы уже не выше +15…+17», — написал Тишковец на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, «лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора».

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, какая погода ожидается в Московском регионе в выходные 21 и 22 августа. По ее словам, температура воздуха в столице опустится до +23…+25 градусов, кроме того, москвичей ждет облачность с неустойчивыми прояснениями и дожди.

18 августа ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал «Известиям», что в Центральной России еще буквально пару дней будет тепло, после чего начнется понижение температуры. По его словам, скоро станут заметны первые признаки осени. Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать.

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