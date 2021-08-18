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Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, какая погода ожидается в Московском регионе в выходные 21 и 22 августа.

Нелетняя погода: как скоро наступит осень
И почему возвращения тепла в Центральной и Северо-Западной России уже можно не ждать

В беседе с «РИА Новости» 18 августа она отметила, что в Москве в выходные ожидается температура воздуха до +23…+25 градусов, а также облачность с неустойчивыми прояснениями и дожди.

«И в субботу, и в воскресенье москвичам понадобятся зонтики, а вот загорать, увы, уже не придется», — приводит слова Волосюк НСН.

Ночные температуры, по словам синоптика, будут достаточно высокими — около +15 градусов в Москве и +10…+15 по области. Днем жары не ожидается. В субботу, 21 августа, температура воздуха составит +20…+25 градусов, в воскресенье, 22 августа, — не выше +18…+23 градусов.

Ветер ожидается северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/с и 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 746-747 мм рт. ст.

Ранее 18 августа ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал «Известиям», что в Центральной России еще буквально пару дней будет тепло, после чего начнется понижение температуры. По его словам, скоро станут заметны первые признаки осени. Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать.

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