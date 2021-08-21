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Эксперт объяснил отличия между гением и вундеркиндом

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Понятия «вундеркинд» и «гений» значительно отличаются, поскольку в первом случае речь идет об опережении ребенка в развитии своих сверстников, которое со временем может ослабнуть. Об этом рассказала «360» в пятницу, 20 августа, кандидат психологических наук, декан психолого-педагогического факультета ГГТУ Елена Петрова.

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Она пояснила, что вундеркинд в переводе с немецкого языка «чудо-ребенок». Такие дети опережают в развитии своих сверстников, что отражается в их деятельности и активности. Однако со временем вундеркинды могут потерять свои способности и сравняться с детьми своего возраста.

На развитие вундеркинда влияют два фактора — генетический и социальный. В первом случае все зависит от врожденной предрасположенности к высокому уровню развития способностей, в другом родители сами создают условия для развития этих способностей. Однако иногда взрослые переусердствуют в этом, так как подобные условия оказываются для ребенка достаточно тяжелыми.

«Ведь мы с вами видим, что дети-вундеркинды отличаются от других детей и особенности их развития заключаются не только в том, что они на порядок выше, но мы видим и особенности во взаимодействии этих детей с другими людьми, с родителями, друг с другом», — заявила эксперт.

При этом понятие «гений» не является возрастной характеристикой и уровнем развития ребенка. В данном случае речь идет об уровне конкретно выраженной способности или совокупности нескольких способностей, которые достигают максимального развития. Достичь высокого уровня можно и будучи взрослым, как это было у Моцарта, уточнила Петрова.

«Может получиться и такой тип развития, как, например, у Моцарта, который с самого детства был гениальным ребенком и показывал преуспевающий путь развития, а потом во взрослой жизни состоялся как гений», — пояснила кандидат наук.

Однако у гения могут страдать или вовсе утрачиваться другие способности. В некоторых случаях потерянные умения ребенка могут и не восполниться в течение жизни, резюмировала Петрова.

В январе прошлого года трехлетний вундеркинд из Великобритании вошел в общество Менса — крупнейшую организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

Ранее специалисты из Центра экономических исследований Ragnar Frisch в Норвегии обнаружили снижение уровня интеллекта людей в последние несколько десятилетий.

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