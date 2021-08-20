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В Пентагоне подтвердили присутствие боевиков «Аль-Каиды» и ИГ в Афганистане

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Боевики запрещенных в РФ террористических организаций «Аль-Каида» и ИГ (обе запрещены в РФ) сохраняют свое присутствие в Афганистане, но их точное число неизвестно. Об этом заявил в пятницу, 20 августа, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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«Мы знаем, что «Аль-Каида» присутствует в Афганистане, как и «Исламское государство». <…> Мы не считаем, что [численность их боевиков там] непомерно высока, но у нас нет точной цифры для вас», — сказал Кирби на регулярном брифинге в Министерстве обороны.

Он добавил, что находящиеся в Афганистане боевики этих двух организаций не представляют угрозу для территории США, какая была по состоянию на 11 сентября 20 лет назад.

15 августа представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

11 сентября 2001 года 19 террористов «Аль-Каиды» захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, однако потерпел крушение в штате Пенсильвания. В результате терактов помимо членов террористической группировки погибли почти 3 тыс. человек.

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