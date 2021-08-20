Россия предоставляла Испании данные о пункте следования кораблей ВМФ

Россия предоставила Испании данные о пункте следования кораблей ВМФ РФ, которые планировали зайти в порт Сеуты. Об в пятницу, 20 августа, сообщили в российском посольстве в Испании.

«Относительно планировавшегося захода российских военных кораблей «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» в испанский порт Сеута сообщаем, что на запрос посольства о предоставлении такой возможности МИД Испании информировал, что для положительного решения этого вопроса нужно представить данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута. Необходимые сведения были оперативно предоставлены», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

В четверг, 19 августа, сообщалось, что МИД Испании проигнорировал просьбу России о заходе двух военных кораблей в порт Сеуты. Всего на бортах принадлежащих Северному флоту судов находятся более 350 членов экипажа.

Позже в МИД Испании сообщили, что Москва не предоставила необходимую для допуска кораблей в порт документацию.

В тот же день стало известно, что «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» встали на якорь в 46 км от побережья Алжира.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в ​​период с 2010 по 2016 год, когда в порт заходило около 60 военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек, отмечало издание El Pais.

Этим фактом была очень недовольна Великобритания, поскольку Сеута находится близко от британской военной базы в Гибралтаре. Поэтому заход кораблей был приостановлен ​​в октябре 2016 года.