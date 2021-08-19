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Испания не разрешила российским военным кораблям войти в Сеуту
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Испания не разрешила российским военным кораблям войти в Сеуту

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МИД Испании проигнорировал просьбу России о заходе двух военных кораблей в порт Сеуты. Об этом сообщает в четверг, 19 августа, газета El Pais.

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Уточняется, что речь идет о большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков» и спасательном буксирном судне «Алтай». Всего на бортах принадлежащих к Северному флоту судов находятся более 350 членов экипажа.

«Министерство иностранных дел спросило Москву, каков следующий пункт назначения российского флота. На этот вопрос так и не было дано ответа, поэтому, согласно дипломатическим источникам, оно не дало разрешения», — отмечает издание.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в ​​период с 2010 по 2016 год, когда в порт заходило около 60 военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек, сообщается газета.

Этим фактом была очень недовольна Великобритания, поскольку Сеута находится очень близко от британской военной базы в Гибралтаре. Поэтому заход кораблей был приостановлен ​​в октябре 2016 года.

Официальных комментариев ситуации от Минобороны России пока не поступало.

1 августа командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что Военно-морские силы РФ сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря, якобы «провоцируя североатлантический флот». Соединенные Штаты, подчеркнул он, не будут наносить удар первыми, но при этом он лично не будет «требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть».

Данные заявления, как считает глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, являются опасными и нацелены на эскалацию ситуации в регионе. При этом он отметил, что слова Берка о том, что Россия якобы провоцирует США на удар в Черном море, являются привычной для Вашингтона риторикой и попыткой в очередной раз «свалить с больной головы на здоровую».

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