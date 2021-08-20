Корабли РФ встали на якорь близ Алжира из-за недопуска в испанскую Сеуту

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай» встали на якорь в 46 км от побережья Алжира после того, как власти Испании отказались дать им разрешение на заход в порт Сеуты.

Как сообщает 20 августа «Интерфакс» дальнейшие намерения экипажей российских военных кораблей не известны. В МИД РФ данный инцидент пока не комментировали.

В четверг, 19 августа, сообщалось, что МИД Испании проигнорировал просьбу России о заходе двух военных кораблей в порт Сеуты. Всего на бортах принадлежащих Северному флоту судов находятся более 350 членов экипажа.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в ​​период с 2010 по 2016 год, когда в порт заходило около 60 военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек, отмечало издание Il Pais.

Этим фактом была очень недовольна Великобритания, поскольку Сеута находится близко от британской военной базы в Гибралтаре. Поэтому заход кораблей был приостановлен ​​в октябре 2016 года.

Официальных комментариев ситуации от Минобороны России пока не поступало.