Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Кубани жителей предупредили о подступлении воды и возможной эвакуации
Мир
Японскому принцу показывали секретный фильм о создании биооружия в стране
Мир
В ДНР отметили несамостоятельность Украины в разрешении ситуации в Донбассе
Мир
Пушков рассказал о рухнувшей власти США в Афганистане
Спорт
В FIG отказались предоставить протоколы по итогам судейства сестер Авериных
Мир
Bild узнал о вывозе Германией пива из Афганистана раньше людей
Общество
В России за сутки выявили 20 992 случая COVID-19
Мир
Производители «КовиВака» подали заявку на его одобрение в Южной Корее
Мир
WSJ узнала о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану

Корабли РФ встали на якорь близ Алжира из-за недопуска в испанскую Сеуту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай» встали на якорь в 46 км от побережья Алжира после того, как власти Испании отказались дать им разрешение на заход в порт Сеуты.

С «Бала» на корабль: Минобороны отработает перекрытие Финского залива
Зачем под Кронштадт перебросят современные береговые ракетные комплексы

Как сообщает 20 августа «Интерфакс» дальнейшие намерения экипажей российских военных кораблей не известны. В МИД РФ данный инцидент пока не комментировали.

В четверг, 19 августа, сообщалось, что МИД Испании проигнорировал просьбу России о заходе двух военных кораблей в порт Сеуты. Всего на бортах принадлежащих Северному флоту судов находятся более 350 членов экипажа.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в ​​период с 2010 по 2016 год, когда в порт заходило около 60 военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек, отмечало издание Il Pais.

Этим фактом была очень недовольна Великобритания, поскольку Сеута находится близко от британской военной базы в Гибралтаре. Поэтому заход кораблей был приостановлен ​​в октябре 2016 года.

Официальных комментариев ситуации от Минобороны России пока не поступало.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021