МИД Испании объяснил недопуск кораблей ВМФ России в порт Сеуты

Испания не отказывала двум российским кораблям в допуске в порт Сеуты, но Москва не предоставила необходимую документацию, заявили 20 августа в МИД королевства.

Ранее в этот же день сообщалось, что большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай», принадлежащие Северному флоту РФ, встали на якорь в 46 км от побережья Алжира из-за отсутствия разрешения испанских властей на заход в порт Сеуты.

«Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что, когда у них [РФ] запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», — рассказал ТАСС представитель ведомства.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в ​​период с 2010 по 2016 год, пишет Il Pais. Тогда в порт заходило около 60 военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек. Свое недовольство данным фактом выражала Великобритания, чья военная база находится близ Сеуты в Гибралтаре. В связи с этим заход кораблей был приостановлен ​​в октябре 2016 года.

Бывший заместитель генсека ООН, дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с «Известиями» указал на то, что хотя Мадрид не нарушил ничего с точки зрения международного права, ситуация с недопуском кораблей выглядит как ужесточение политики.