Врачи рассказали о течении COVID-19 у детей

На сегодняшний день фиксируется все больше случаев заболевания детей коронавирусной инфекцией, причем дети все чаще переносят болезнь с признаками пневмонии. Об этом рассказали опрошенные «Известями» врачи.

По словам медицинского директора ГК МЕДСИ Татьяны Шаповаленко, дети младшего возраста (до 6-7 лет), как правило, переносят болезнь достаточно легко, в то время как дети старше 8-9 лет болеют достаточно тяжело.

«Отмечается также у детей большое количество осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Это и миокардиты, и это самое главное — тяжелые неврологические расстройства, нейропатии, которые потом очень тяжело компенсировать. Помимо этого, у маленьких детей возникают психологические проблемы — тики, нарушение внимания, нарушения памяти», — подчеркнула она.

Кроме того, у детей чаще фиксируют осложнения в виде вирусного миокардита, с поражением мышцы сердца, сердечной недостаточностью, и неврологическая симптоматика в виде периферической полинейропатии, то есть нарушения двигательных функций.

Как отметила врач, пока нет достоверных научных сведений о том, что дети являются более заразным источником, чем взрослые.

«Но дети, несмотря на то, что фиксируются более тяжелые случаи, могут легко переносить инфекцию, и это чаще может расцениваться взрослыми как обычная простуда или ОРЗ. К тому же дети общаются гораздо больше между собой, нежели взрослые, и чаще — без средств индивидуальной защиты. И мы с тревогой ждем открытия учебного года. Потому что достаточно одного ребенка с COVID-19, чтобы заразилось половина группы детского сада или половина класса, особенно если говорим об особо опасном и контагиозном дельта-штамме», — добавила Шаповаленко.

Исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас», врач-педиатр Александр Карасев, в свою очередь, подчеркнул, что объяснением этому может быть не столько специфичность новых штаммов, сколько большое число уже переболевших людей среди взрослой категории населения и вакцинированных.

Заболеваемость детей COVID-19 этим летом действительно выросла, причем болеть они стали именно тяжело, подтвердил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Дети с поражением легких 50-60% или тромбозами перестали быть редкостью. Ковид стал протекать у них также, как у взрослых, за исключением, к счастью, летальности. Это касается всех возрастных категорий — от новорожденных до подростков. Влияние на это явление оказали два фактора: во-первых, штамм дельта размножается намного активнее уханьского штамма, во-вторых легче обходит иммунную защиту — пробивает даже крепкий иммунитет ребенка», — объяснил специалист.

8 августа российские эксперты предупредили о росте числа случаев выявления коронавируса среди детей с началом учебного года. Они также призвали ускорить вакцинацию взрослого населения, чтобы уберечь детей от заболевания.

Масштабная вакцинация взрослых от COVID-19 проходит в России с января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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