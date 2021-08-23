Поспешный ввод: в СБП появилась возможность вернуть ошибочный платеж

В системе быстрых платежей в августе появился аналог чарджбэка — механизма взаимодействия между банками, позволяющего вернуть ошибочный или мошеннический перевод. Об этом «Известиям» рассказали в ЦБ. В НСПК уточнили, что сервис эксплуатируют уже 130 банков. Среди них — ВТБ, ПСБ, МКБ, Райффайзенбанк и Росбанк, сообщили их представители, пояснив, что сервис позволяет возмещать средства за 15 дней. Однако пока в отличие от аналогичного механизма по карточным операциям (чарджбэка) возмещение будет осуществляться не в обязательном порядке, а по доброй воле финансовых организаций.

Ошибка исправима

​Диспутный механизм в системе быстрых платежей, запущенный в августе 2021 года, дает возможность банкам взаимодействовать между собой согласно стандартным процедурам урегулирования споров по операциям клиентов в СБП, заявили «Известиям» в ЦБ. Там добавили, что технология также позволит сократить сроки рассмотрения таких споров. Сейчас к опытно-промышленной эксплуатации сервиса подключились более 130 кредитных организаций, заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП). Среди них — ВТБ, ПСБ, МКБ, «Зенит», Райффайзенбанк, Росбанк, крымский РНКБ и СКБ-банк, сообщили их представители.

— Новый механизм предоставляет банкам-участникам удобный канал коммуникации, в котором они могут напрямую адресовать запрос второму участнику совершенной в СБП операции и оперативно получить обратную связь для урегулирования возникшей спорной ситуации. Процесс выстраивается по аналогии с диспутной моделью платежной системы «Мир», что обеспечивает решение возможных спорных ситуаций в кратчайшие сроки, значительно оперативнее, чем в других платежных системах, к чему уже привыкли как банки-участники, так и держатели карт «Мир» и пользователи СБП, — пояснили в НСПК.

СБП Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В компании добавили, что количество спорных операций в СБП в настоящее время незначительно. Число участников и сервисов системы растет очень быстро, поэтому и потребовался механизм координации и процессов опротестования, подчеркнули в СКБ-банке.

Основанием для запуска диспутного процесса могут быть обращения клиента-плательщика или клиента-получателя о проведении корректировки или отмены операции в СБП в связи с допущенной ошибкой (например, в сумме перевода или в реквизитах), пояснили в МКБ. В ВТБ добавили: благодаря новому механизму у граждан появилась возможность при обращении в банк получить необходимые документы по операции СБП, вернуть ошибочно поступивший на счет перевод и даже в ряде случаев исправить собственную ошибку, допущенную при перечислении суммы.

Новый механизм позволяет банкам вести претензионную работу по операциям СБП в одном окне и решать спорную ситуацию с клиентом в четко регламентированные для всех участников процесса сроки, подчеркнули в Росбанке. Аналогичный механизм возврата есть и в платежных системах. Однако в СБП период разбирательства ограничивается 15 календарными днями, тогда как аналогичный промежуток у международных платежных систем — 30 дней, подчеркнули в кредитной организации.

По доброй воле

Пока ответ на обращение банка, клиент которого предъявил претензию относительно перевода, необязательный, поэтому это только шаг в сторону полноценного диспутного процесса в СБП, считает руководитель группы по борьбе с мошенническими операциями и претензионной работе Райффайзенбанка Марина Кодрян.

— При карточном чарджбэке отсутствие реакции на запрос значит принятие ответственности за неправомерность карточной операции со стороны эквайера и удержание средств в пользу клиента. А при новом претензионном механизме в СБП отсутствие реакции значит, что запрос отклонен и деньги не будут возвращены клиенту. Поэтому пока этот сервис нельзя считать полноценным аналогом карточного чарджбэка, — пояснила она.

СБП Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам Марины Кодрян, сейчас самое частое обращение на возврат через СБП в случае, когда клиент ошибся номером телефона и отправил деньги не тому получателю. Диспуты применяются регулярно, потому что это обычный операционный процесс, добавили в крымском РНКБ.

Чарджбэк по картам достаточно часто используется в России: его популярность выросла благодаря тому, что в ряде банков использовать этот механизм стало очень удобно в мобильных приложениях, рассказала руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. По ее ожиданиям, клиенты СБП также захотят использовать диспутный процесс по аналогии с карточным чарджбэком. Поэтому, если он не будет реализован так же удобно, как в международных платежных системах, то это будет минусом СБП.

В последнее время наибольшее количество чарджбэк-операций связано с категориями туризма, путешествий и концертов, так как ковид-обстановка многим не позволяет получать услуги, на которые они рассчитывали, рассказала операционный директор сервиса «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Она отметила, что наличие диспутной опции в СБП поможет существенно популяризировать систему, открыв полноценную дорогу в мир торговли. По словам эксперта, низкие комиссии и мгновенные переводы по транзакциям уже интересуют бизнес, который активно подключает возможность оплаты по QR-кодам, а возможность чарджбэка сделает покупки через сервис ЦБ более безопасными и для потребителей.