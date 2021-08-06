Платежеспособный возврат: утверждены банки для возмещения комиссий в СБП

Минэк утвердил перечень из 44 банков для участия в программе возмещения комиссий малым и средним предприятиям, которые получают деньги от клиентов через систему быстрых платежей (документ есть у «Известий»). В него вошли как крупные банки (Тинькофф — крупнейший провайдер СБП для МСБ, «Сбер», ВТБ, «Альфа»), так и небольшие (Кошелев-Банк, Москоммерцбанк). Всего функционал по приему платежей через СБП реализовали 59 кредитных организаций, то есть Минэк одобрил большую часть. На выбранных игроков приходится порядка 95% рынка платежей. Благодаря программе они будут наращивать число клиентов и повышать свою долю на рынке, указали эксперты.

Избранные для возмещений

С 1 июля начала действовать госпрограмма, позволяющая малому и среднему бизнесу возместить комиссии за прием денег от клиентов через систему быстрых платежей (СБП). В конце месяца Минэк закончил прием заявок от банков на участие в ней и утвердил перечень финансовых организаций, через которые будут предоставляться субсидии на возврат комиссий. В соответствии с документом, который есть у «Известий», в этот список вошли 44 кредитные организации.

Среди них ― «Сбер», Райффайзенбанк, МКБ, «Авангард», СКБ-Банк, РСХБ, Открытие, Тинькофф, «Альфа», ВТБ, банк «Россия», Почта Банк, ГПБ, «Ак Барс», МТС-Банк, «Центр-инвест», Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «Дом.РФ», крымский РНКБ, НКО ЮMoney (входит в экосистему «Сбера»), НКО «Элплат», Северный Народный Банк, Кошелев-Банк, Модульбанк, Руснарбанк, Бланк Банк, КБ «Хлынов», Москоммерцбанк, КС Банк, Энерготрансбанк, Челиндбанк, Хакасский муниципальный банк, Алмазэргиэнбанк, Челябинвестбанк, банки «Оренбург», «Кольцо Урала», «Акцепт», «ИТУРУП», «Снежинский», «Венец», «ПСКБ», «Кубань кредит», БыстроБанк.

Кроме того, Минэк рассматривает еще девять кредитных организаций для включения в число участников программы. К ним относятся ПСБ, БРС, Совкомбанк, Новобанк, Енисейский объединенный банк, Профессионал Банк, СДМ-Банк, Юг-Инвестбанк, РосДорБанк. В ЦБ сообщили, что не участвуют непосредственно в выборе кредитных организаций, через которые будет проводиться возмещение комиссий. «Известия» направили запрос в Минэк.

В ведомстве заявили, что компенсации будет перечислены банкам в запрошенном ими размере. Сейчас ведомство заключает с кредитными организациями соглашения, которые в полном объеме учитывают прогнозную потребность в субсидиях. Там пояснили, что необходимость проведения отбора банков была обусловлена требованием о соблюдении бюджетного законодательства.

В министерстве добавили, что в настоящее время Системой быстрых платежей пользуется около 81 тыс. субъектов МСП, но до конца года их число увеличится. При этом компенсация будет предоставлена всем малым и средним компаниям, воспользовавшимся СБП до конца 2021 года, отметили в Минэке.

Оплату товаров и услуг своим клиентам-юрлицам предоставляют 59 банков, сообщили «Известиям» в НСПК, добавив, что несколько десятков кредитных организаций планируют подключить этот сервис в ближайшее время. Функционал уже интегрировали 171 тыс. торговых точек. Из них как минимум 81 тыс. ― представители МСП.

Справка «Известий» Система быстрых платежей позволяет оплачивать товары и услуги по QR-коду. Комиссии за прием платежей в ней составляют 0,4–0,7%, что значительно ниже тарифов эквайринга (2–2,5%). Программа возмещения комиссий действует с 1 июля по 31 декабря, на нее выделено 500 млн рублей.

Всем или небольшим

«Известия» направили запросы в кредитные организации, попавшие в перечень Минэка. В МКБ, ВТБ, «Открытии», Росбанке, банке «Русский Стандарт», ПСБ, НКО «Элплат», ЮMoney, Тинькофф, Делобанке (группа СКБ Банка), МТС-Банке и Кошелев-Банке подтвердили, что подавали в ведомство заявки на участие в программе по возмещению комиссий субъектам МСП. По оценкам Райффайзенбанка, объем поддержки для клиентов кредитной организации за июль может достичь 1 млн рублей. В «Элплате» этот показатель прогнозируется на уровне 100 тыс. рублей.

— В первую очередь участие банка в программе дает преимущество нашим клиентам и способствует развитию СБП в целом. С нашей помощью к системе уже подключено более 50 тыс. компаний, среди которых много небольших торговых точек. Мы рады содействовать инициативе и помочь клиентам сэкономить на комиссиях СБП, — сообщил «Известиям» вице-президент Тинькофф Сергей Хромов.

По его мнению, участие кредитной организации в программе может стать станет еще одним аргументом для бизнеса в выборе банка-партнера.

Для предприятий не требуется подавать никаких заявлений — банк сам произведет все расчеты и компенсирует все затраты на комиссии по СБП, сообщили «Известям» в пресс-службе Тинькофф. Возврат комиссии будет проводиться автоматически, если компания входит в официальный реестр малого и среднего бизнеса ФНС, и будет зачислена на тот же расчетный счет в Тинькофф, куда поступают переводы от покупателей.

В текущих реалиях участия в программе возмещения комиссий 44 банков достаточно, поскольку финансовый рынок России в большой степени консолидирован: более 80% платежей обрабатывают топ-5 игроков, напомнил зампред правления «Финам» Александр Непорожний. По его оценкам, одобренные Минэком кредитные организации охватывают более 95% рынка. При этом подключение к программе сразу всех игроков усложнило бы ее администрирование. Однако в контексте финансовой системы доступ к госденьгам получат лишь 10% банков, которые благодаря программе будут наращивать число клиентов и повышать свою долю на рынке.

― Основное преимущество участия в госпрограмме по возмещению комиссий ― это более конкурентное и интересное предложение для клиента. Разумеется, это дает возможность для более эффективного привлечения новых клиентов. Мне кажется, что правильным решением было бы подключение к госпрограмме небольших нишевых игроков вместо лидеров рынка. Это дало бы преимущество небольшим банкам и возможность роста, что улучшило бы конкурентную среду и в итоге ― качество услуг для клиента, ― полагает Александр Непорожний.

Не вполне понятно, почему необходимо отбирать банки для участия в программе компенсации комиссий, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Целесообразнее было бы включить в нее все кредитные организации, которые принимают платежи МСП по СБП и имеют лицензию. Аналогичная ситуация произошла на старте программы льготного кредитования № 1764: сначала в ней участвовал крайне ограниченный круг банков, что не позволяло оказывать поддержку МСП в полной мере, однако впоследствии их число выросло в несколько раз, напомнил эксперт.

В целом, по мнению Павла Сигала, радикально положение малого и среднего бизнеса программа компенсации комиссий не изменит, так как их размер относительно небольшой. Однако это однозначно позитивный шаг, как и любая мера поддержки, резюмировал он. Экономия на приеме платежей позволит бизнесу начислять повышенные бонусы клиентам за оплату через систему быстрых платежей, писали ранее «Известия».

По данным Тинькофф, за июнь–июль обороты бизнеса через СБП выросли на 34%, и госпрограмма позволит поддержать этот рост.