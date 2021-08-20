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В Казахстане невролога заставили извиниться за использование русского языка

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Невролог Эмилия Гречаник, которая 30 лет работает врачом, рассказала, что казахские националисты заставили ее извиниться за использование русского языка. Об этом медик рассказала 19 августа в эфире на YouTube-канале сайта RT.

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Гречаник рассказала, что в рабочее время ей поступил звонок, во время которого она попросила собеседницу назвать идентификационный номер на русском языке.

«На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и все в таком плане… Государственный язык — казахский, язык межнационального общения — русский. Мы работаем на двух языках... Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер», — рассказала невролог.

Оказалось, что телефонный разговор врача фиксировался. Блогер Куат Ахметов опубликовал видео с беседой и пообещал, что направит материалы в прокуратуру, если невролог не принесет публичные извинения. В итоге Гречаник записала видео с извинениями.

«Я не считаю, что я решила сама (извиняться на камеру. — Ред.). Честно говоря, меня вынудили. Он (Ахметов. — Ред.) сказал, что я должна извиняться... Я ему сказала: «Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке». «Нет, вы будете извиняться на казахском», — рассказала Гречаник в эфире, процитировав слова блогера.

Днем ранее в «Единой России» сообщили, что депутаты партии подготовили законопроект, которым запрещается въезд в Россию тех иностранцев, что проявляют ненависть к русскоязычному населению или оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны. Изменения предлагается внести в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

16 августа глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым акцентировал внимание на случаях бытового национализма в отношении русскоязычного населения в стране.

Казакбаев в свою очередь отметил, что власти Киргизии осуждают любые случаи проявления агрессии на почве национализма.

10 августа милиция Киргизии возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке за разговор на русском языке. Мужчина сначала оскорблял девушку, а затем ударил ее калькулятором по голове.

На инцидент отреагировали чрезвычайный и полномочный посол России в Киргизии Николай Удовиченко, а также постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они призвали усилить меры по защите россиян в стране.

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