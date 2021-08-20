В Казахстане невролога заставили извиниться за использование русского языка
Невролог Эмилия Гречаник, которая 30 лет работает врачом, рассказала, что казахские националисты заставили ее извиниться за использование русского языка. Об этом медик рассказала 19 августа в эфире на YouTube-канале сайта RT.
Гречаник рассказала, что в рабочее время ей поступил звонок, во время которого она попросила собеседницу назвать идентификационный номер на русском языке.
«На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и все в таком плане… Государственный язык — казахский, язык межнационального общения — русский. Мы работаем на двух языках... Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер», — рассказала невролог.
Оказалось, что телефонный разговор врача фиксировался. Блогер Куат Ахметов опубликовал видео с беседой и пообещал, что направит материалы в прокуратуру, если невролог не принесет публичные извинения. В итоге Гречаник записала видео с извинениями.
«Я не считаю, что я решила сама (извиняться на камеру. — Ред.). Честно говоря, меня вынудили. Он (Ахметов. — Ред.) сказал, что я должна извиняться... Я ему сказала: «Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке». «Нет, вы будете извиняться на казахском», — рассказала Гречаник в эфире, процитировав слова блогера.
Днем ранее в «Единой России» сообщили, что депутаты партии подготовили законопроект, которым запрещается въезд в Россию тех иностранцев, что проявляют ненависть к русскоязычному населению или оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны. Изменения предлагается внести в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
16 августа глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым акцентировал внимание на случаях бытового национализма в отношении русскоязычного населения в стране.
Казакбаев в свою очередь отметил, что власти Киргизии осуждают любые случаи проявления агрессии на почве национализма.
10 августа милиция Киргизии возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке за разговор на русском языке. Мужчина сначала оскорблял девушку, а затем ударил ее калькулятором по голове.
На инцидент отреагировали чрезвычайный и полномочный посол России в Киргизии Николай Удовиченко, а также постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они призвали усилить меры по защите россиян в стране.