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В «Единой России» предложили запретить въезд в РФ русофобам

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Депутаты «Единой России» (ЕР) подготовили законопроект, которым запрещается въезд в Россию тех иностранцев, что проявляют ненависть к русскоязычному населению или оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом 19 августа журналистам сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

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Изменения предлагается внести в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Хинштейн уточнил, что речь идет о людях, которые «возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны».

Основанием для запрета на въезд в РФ также станут осквернение символов воинской слава России, а также вред захоронениям воинов, стелам и другим мемориалам, установленным в память о погибших при защите Отечества.

Также въезд предлагают запретить гражданам, которые распространяли ложные сведения о ветеранах или действиях СССР во время войны, а также тем, кто изготавливал нацистскую символику.

«Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне с казахстанским и кыргызстанским коллегами», — напомнил Хинштейн.

16 августа глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым акцентировал внимание на случаях бытового национализма в отношении русскоязычного населения в стране.

Казакбаев отметил, что власти Киргизии осуждают любые случаи проявления агрессии на почве национализма.

10 августа милиция Киргизии возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке за разговор на русском языке. Мужчина сначала оскорблял девушку, а затем ударил ее калькулятором по голове.

На инцидент отреагировали чрезвычайный и полномочный посол России в Киргизии Николай Удовиченко, а также постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они призвали усилить меры по защите россиян в стране.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент, предложил запрещать въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.

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