Прямой эфир
Мир
Количество погибших от лесных пожаров в Алжире возросло до 42
Общество
В больнице Владикавказа восстановили линию подачи кислорода
Спорт
«Монако» вышел в раунд плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов
Происшествия
В ДТП с тремя машинами в Обнинске пострадали 11 человек
Общество
В Ботаническом саду Петербурга упал 160-летний дуб
Наука
Маск предложил NASA помощь в разработке скафандров для высадки на Луну
Мир
Байден заявил об отсутствии изменений в выводе войск из Афганистана
Мир
Строительство морского участка одной нитки «Северного потока — 2» завершено
Мир
Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны

В Киргизии возбудили дело в отношении напавшего на русскоговорящую девушку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Милиция Киргизии возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке за то, что она говорила на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района города на своей странице в Instagram во вторник, 10 августа.

Инцидент произошел в детском игровом центре SMagic, расположенном в здании торгово-развлекательного центра «Технопарк», 2 августа. Как сообщил изданию 24.kg администратор фирмы SMagic Тимур Джунусов, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке.

Тянут за язык: в Латвии заявили о праве ликвидировать русские школы
Официальная Рига не собирается отказываться от политики тотальной латышизации учебных заведений нацменьшинств

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Заявление в правоохранительные органы от потерпевшей поступило 2 августа. Девушка попросила принять меры в отношении неизвестного ей мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения и выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки схватил калькулятор и ударил ее им по голове, пишет НСН.

Личность мужчины установлена, им оказался 29-летний местный житель. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, вынесено постановление о назначении судебно-лингвистической экспертизы.

Министерство внутренних дел России сообщило во вторник о запрете въезда в страну на 10 лет гражданину Киргизии, напавшему на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека, пишет сайт aif.ru.

На инцидент отреагировали чрезвычайный и полномочный посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко, а также постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Как пишет сайт kp.ru, они призвали усилить меры по защите россиян в Кыргызстане.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент в Киргизии, предложил запрещать въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021