В Киргизии возбудили дело в отношении напавшего на русскоговорящую девушку

Милиция Киргизии возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке за то, что она говорила на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района города на своей странице в Instagram во вторник, 10 августа.

Инцидент произошел в детском игровом центре SMagic, расположенном в здании торгово-развлекательного центра «Технопарк», 2 августа. Как сообщил изданию 24.kg администратор фирмы SMagic Тимур Джунусов, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Заявление в правоохранительные органы от потерпевшей поступило 2 августа. Девушка попросила принять меры в отношении неизвестного ей мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения и выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки схватил калькулятор и ударил ее им по голове, пишет НСН.

Личность мужчины установлена, им оказался 29-летний местный житель. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, вынесено постановление о назначении судебно-лингвистической экспертизы.

Министерство внутренних дел России сообщило во вторник о запрете въезда в страну на 10 лет гражданину Киргизии, напавшему на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека, пишет сайт aif.ru.

На инцидент отреагировали чрезвычайный и полномочный посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко, а также постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Как пишет сайт kp.ru, они призвали усилить меры по защите россиян в Кыргызстане.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент в Киргизии, предложил запрещать въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.