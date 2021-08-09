В Госдуме предложили запретить въезд в РФ за нападения на русскоговорящих

В Госдуме предложили запретить въезд в Россию тем, кто допускает нападения на русскоговорящих. Такие меры предложено проработать в связи с инцидентом, произошедшим с девушкой-продавцом в Киргизии.

«На состоявшемся сегодня заседании Совета Государственной думы принято решение подготовить обращение на имя Председателя Жогорку Кенеша Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. <...> Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе — в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале 9 августа.



Володин подчеркнул, что это не первый противоправный случай в отношении русскоговорящих жителей республики, и напомнил, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны.

Инцидент произошел 6 августа. В Бишкеке мужчина-покупатель бросил калькулятор в лицо девушке-кассиру за то, что она говорила на русском языке, передает «Газета.ру». Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Дебошира доставили полицию и возбудили дело по статье «Мелкое хулиганство».

В связи с этим инцидентом комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала усилить меры по защите соотечественников в Киргизии.

Там также напомнили о случае с мальчиком в детском лагере, которого «третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере». Мальчик в составе группы детей-дзюдоистов из Бишкека отправился на спортивные сборы в Иссык-Кульскую область. По возвращении его родители заметили у него следы побоев.