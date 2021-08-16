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В МИД Киргизии отреагировали на заявления о русофобии в стране

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Власти Киргизии осуждают любые случаи проявления агрессии на почве национализма. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба МИД республики по итогам телефонного разговора главы ведомства Руслана Казакбаева с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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«Министр Казакбаев акцентировал внимание собеседника на том, что киргизская сторона осуждает все случаи проявления агрессии на почве национализма. Отметил, что подобным действиям, которые могут произойти и в Кыргызстане, и в России, вне зависимости от того, кем они сделаны, должна быть дана соответствующая оценка и приняты необходимые меры во избежание негативных последствий в двусторонних взаимоотношениях», — говорится в сообщении МИД Киргизии.

Как отметил Казакбаев во время разговора, в стране нет русофобии, в республике не борются с российскими памятниками и русским языком и не переписывают историю. В МИДе напомнили, что русский язык закреплен в конституции Киргизии как официальный и представлен во всех сферах жизни.

«Стороны выразили обоюдную готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию по вопросу искоренения случаев бытового национализма в целях укрепления дружественных отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, имеющих особо привилегированный характер в духе союзничества и стратегического партнерства», — добавили в МИД Киргизии.

Ранее в этот день Лавров акцентировал внимание Казакбаева на случаях бытового национализма в отношении русскоязычного населения.

10 августа милиция Киргизии возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке за разговор на русском языке.

Заявление в правоохранительные органы от потерпевшей поступило 2 августа. Девушка указала, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки схватил калькулятор и ударил им ее по голове.

На инцидент отреагировали чрезвычайный и полномочный посол России в Киргизии Николай Удовиченко, а также постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они призвали усилить меры по защите россиян в стране.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент, предложил запрещать въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.

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