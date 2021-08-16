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Лавров указал главе МИД Киргизии на случаи национализма по отношению к русскоязычным
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Лавров указал главе МИД Киргизии на случаи национализма по отношению к русскоязычным

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Глава российского МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым акцентировал внимание на случаях бытового национализма в отношении русскоязычного населения. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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«С.В. Лавров привлек внимание собеседника к широкому резонансу в российском обществе в связи со случаями проявления бытового национализма в отношении представителей русскоязычного населения в Киргизии. Министр призвал органы власти Киргизской Республики максимально оперативно реагировать на подобные происшествия во избежание ущемления прав и достоинства наших соотечественников», — говорится в сообщении.

Как заявил Казакбаев во время телефонного разговора с Лавровым, руководство Киргизии будет противодействовать проявлениям национализма и укреплять роль русского языка, чтобы обеспечить права русскоязычного населения страны.

Ранее, 10 августа, милиция Киргизии возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке за то, что она говорила на русском языке.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Заявление в правоохранительные органы от потерпевшей поступило 2 августа. Девушка попросила принять меры в отношении неизвестного ей мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения и выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки схватил калькулятор и ударил ее им по голове.

На инцидент отреагировали чрезвычайный и полномочный посол России в Киргизии Николай Удовиченко, а также постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они призвали усилить меры по защите россиян в стране.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент в Киргизии, предложил запрещать въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.

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