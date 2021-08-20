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В МВД заявили об игнорировании Британией запросов о выдаче обвиняемых
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В МВД заявили об игнорировании Британией запросов о выдаче обвиняемых

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Великобритания и Северная Ирландия часто игнорируют запросы России на экстрадицию предполагаемых преступников и оказание правовой помощи. Более того, Москве даже не раскрывают данные о результатах рассмотрения запросов. Об этом 20 августа рассказал начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.

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«Некоторые страны, в том числе Великобритания и Северная Ирландия, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено. Они даже не доводят до сведения РФ результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела», — цитирует Лебедева «РИА Новости».

Лебедев отметил, что на Западе применяется политика «двойных стандартов», что осложняет перспективу возвращения убежавших от российского правосудия.

«Игнорирование общепринятых норм, рекомендаций и предписаний международного права всё больше становится неудобным для самих же наших партнеров. Это обусловлено меняющейся структурой преступности, которая с «классических» позиций уходит в сферу киберпространства», — заключил он.

Ранее, 30 июля, национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции в Россию генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий врача Евгения Блюма. Как отмечается, в экстрадиции россиянина отказано, так как факты дела расследованы и дело закрыто в суде Малаги.

Блюма, находящегося в международном розыске по обвинению в многомиллионном мошенничестве, задержали в Испании в феврале. В России его обвинили в хищении денег в размере более 29 млн рублей у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом лечения травмы, которую она получила на соревнованиях в 2014 году.

Обвиняемый заключил со спортсменкой договор на реабилитацию в его испанской клинике на указанную сумму. Однако пациентка так и не смогла начать ходить, потому что при полученном ею повреждении спинного мозга восстановление функции нижних конечностей с помощью средств реабилитации невозможно. 1 марта Россия потребовала у Испании экстрадиции врача.

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