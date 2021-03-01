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РФ потребовала у Испании экстрадиции обвиняемого в хищении денег Блюма

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Россия потребовала у Испании экстрадиции врача Евгения Блюма, которого обвиняют в хищении денежных средств у сноубордистки Марии Чаадаевой. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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«Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована работа по экстрадиции в Россию из Испании врача Евгения Блюма. Он обвиняется в совершении хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере», — отметили в публикации на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, Генпрокуратурой был направлен запрос о выдаче Блюма, взаимодействие России и Испании по данному вопросу продолжается.

По данным следствия, в 2014-2015 годах Блюм обманом завладел денежными средствами Чаадаевой, которая получила тяжелую травму, правоохранители полагают, что он похитил 29 млн рублей под предлогом лечения спортсменки.

Обвиняемый заключил со сноубордисткой договор на реабилитацию в его испанской клинике на указанную сумму, но спортсменка так и не смогла ходить, потому что при полученном ею повреждении спинного мозга восстановление функции нижних конечностей с помощью средств реабилитации невозможно.

26 февраля стало известно, что генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, находящегося в международном розыске по обвинению в многомиллионном мошенничестве, задержали в Испании.

О том, что Блюм скрывается в Испании, стало известно летом 2020 года.

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