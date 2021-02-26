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В Испании задержали обвиняемого в мошенничестве доктора Блюма

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Генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, находящегося в международном розыске по обвинению в многомиллионном мошенничестве, задержали в Испании. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

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Уточняется, что Блюм, по сообщению Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, был задержан 11 февраля.

«В связи с этим в Генеральную прокуратуру России Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона», — сказала она.

Блюма, который является доктором медицинских наук, обвиняют в хищении денег в размере более 29 млн рублей у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом лечения травмы, которую она получила на соревнованиях в 2014 году.

Он заключил с ней договор на реабилитацию в его испанской клинике на указанную сумму, но спортсменка так и не смогла ходить, потому что при полученном ею повреждении спинного мозга восстановление функции нижних конечностей с помощью средств реабилитации невозможно.

На основе собранных доказательств следствие предъявило Блюму, находящемуся в Испании, обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере заочно. Врач был объявлен в розыск и по решению суда заочно арестован.

О том, что Блюм скрывается в Испании, стало известно летом 2020 года.

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