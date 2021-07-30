Испания отказала в экстрадиции доктора Блюма в Россию

Национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции в Россию генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий врача Евгения Блюма. Об этом сообщила в пятницу, 30 июля, пресс-служба юридической инстанции.

«Национальная судебная коллегия отказала в экстрадиции в Россию врача Евгения Блюма», — приводит ТАСС выдержку из сообщения испанской юридической инстанции.

Как отмечается, в экстрадиции россиянина отказано, так как факты дела расследованы и дело закрыто в суде Малаги.

Блюма, находящегося в международном розыске по обвинению в многомиллионном мошенничестве, задержали в Испании в феврале. В России его обвинили в хищении денег в размере более 29 млн рублей у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом лечения травмы, которую она получила на соревнованиях в 2014 году.

Обвиняемый заключил со спортсменкой договор на реабилитацию в его испанской клинике на указанную сумму. Однако пациентка так и не смогла начать ходить, потому что при полученном ею повреждении спинного мозга восстановление функции нижних конечностей с помощью средств реабилитации невозможно. 1 марта Россия потребовала у Испании экстрадиции врача.