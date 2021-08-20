Создатели «Сказок Пушкина. Для взрослых» рассказали подробности о сериале

Сериал «Сказки Пушкина. Для взрослых» снимают в Москве. Шестисерийная антология включает шесть сказок классика. Шоуранер и автор идеи Михаил Зыгарь рассказал, что кино будет абсолютно пушкинское по духу, но рассказанное современным языком. Время действия переносится в наши дни. В главных ролях — Ингеборга Дапкунайте, Андрей Смоляков, Денис Шведов.

Режиссером первой новеллы «Рыбка» стала Ксения Зуева. Переработала сказку Пушкина сценарист Женя Беркович. Сюжет «Рыбки» повторяет фабулу классика, только с некоторой поправкой на век 21. Золотая рыбка — это властная женщина, которую сыграет Ингеборга Дапкунайте. У ее героини есть муж (Денис Шведов). А еще рычаги влияния на окружающих и неограниченные финансовые возможности. Она ходит в золоте и может решить любую проблему. А рыбак (Павел Попов) женат не на старухе. Его супруга молода, но всем недовольна (Дарья Жовнер). Она сидит дома со сломанной стиральной машиной и грезит о карьерной лестнице, славе и деньгах. Можно догадаться, какие сети разбрасывает рыбак, чтобы в них попалась «рыбка». Конечно же, социальные.

Одним из продюсеров проекта стал Жора Крыжовников. Он хотел выступить так же в роли режиссера и снять новеллу «Балда», но решил наблюдать за процессом съемок со стороны. Персонажи Пушкина из сказки перенесены в начало нулевых. «Попа» сыграет народный артист Андрей Смоляков. Но он не священнослужитель. Кто именно, пока остается интригой.

Премьера сериала «Сказки Пушкина. Для Взрослых» состоится осенью 2021 года в онлайн-сервисе more.tv.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сказочно — сделано: как снимают сериал по произведениям Пушкина