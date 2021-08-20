Гинцбург назвал срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года, заявил 20 августа глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

По его словам, формирование коллективного иммунитета в стране «идет неплохо».

На вопрос журналистов, будет ли достигнут необходимый уровень до конца 2021 года, Гинцбург ответил: «Должны успеть».

Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах, и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

6 августа замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, после достижения коллективного иммунитета в 80% коронавирус станет сезонным заболеванием.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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