Президент Украины Владимир Зеленский заявил 19 августа, что в Крыму «с радостью примут» украинскую власть.

«Вот сейчас Крым без Украины. Люди всегда хотят перемен, видят что-то хорошее в будущем. Поэтому я уверен, никаких ментальных изменений не надо будет делать — с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму», — приводит его слова пресс-служба украинского президента.

По словам Зеленского, даже те, кто «в душе еще с «октябрятским значком», всё равно будут рады возвращению в Крым украинских властей, поскольку «с Украиной в Крым вернется жизнь».

Кроме того, украинский лидер заявил, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и в поселок Кастрополь, а также выпить на полуострове бокал шампанского «Новый Свет».

Комментируя это, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что выпить шампанского в Крыму президент Зеленский сможет только как частное лицо, оставив мечты о возвращении полуострова под контроль Киева. Парламентарий призвал главу государства оставить надежды на приезд в «украинский» Крым.

3 августа Зеленский заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук счел, что украинский президент, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.