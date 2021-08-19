В Госдуме оценили намерения Зеленского выпить шампанского в Крыму

Выпить шампанского в Крыму президент Украины Владимир Зеленский сможет только как частное лицо, оставив мечты о возвращении полуострова под контроль Киева, заявил 19 августа депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее в четверг Зеленский сказал, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и в поселок Кастрополь, а также выпить на полуострове бокал шампанского «Новый Свет».

«Зеленский и сейчас может приехать как частное лицо, пройти пограничные процедуры и порадовать себе душу и морем, и крымскими продуктами. Другой вопрос — что он не самый желанный гость на полуострове», — отметил Бальбек в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий призвал главу государства оставить надежды на приезд в «украинский» Крым.

«А если ждать возвращения Крыма в Украину, то эту мечту про Фиолент и Кастрополь можно забыть навсегда. Заявление, конечно, эпатажное, эффектное, но абсолютно пустое. Я бы сказал, что это не самая остроумная цитата украинского президента. И с такими настроениями Зеленский не дождется своих крымских предпочтений», — добавил депутат.

Также в этот день украинский лидер выразил уверенность, что жители Крыма с «радостью примут» возвращение киевской власти.

3 августа Зеленский заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

В январе 2021 года глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал смешным желание президента Зеленского написать на пляже в Ялте, что полуостров принадлежит Украине.

По его словам, Зеленский может только отправить в Крым кого-то под видом туриста, тот напишет на песке, что полуостров является украинским, и сделает фото для отчета под списание денег США. Как добавил парламентарий, какие-бы надписи ни хотел бы оставить украинский лидер на пляже в Крыму, волна Черного моря сразу их сотрет.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.