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Зеленский заявил о «радостном принятии» украинской власти в Крыму

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Жители Крыма с «радостью примут» возвращение украинской власти. Такое мнение 19 августа высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью местному изданию «Украинская правда».

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Зеленский считает, что у крымчан не возникнет проблем в «ментальным возвращением» в состав Украины, так как местные жители узнали, что будет на полуострове без власти Киева.

«С радостью (примут киевскую власть. — Ред.), поверьте мне. Даже те, кто в душе с «октябрятским значком», кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — сказал президент Украины.

3 августа Зеленский заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук счел, что украинский президент, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество.

В январе 2021 года глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал смешным желание президента Зеленского написать на пляже в Ялте, что полуостров принадлежит Украине.

По его словам, Зеленский может только отправить в Крым кого-то под видом туриста, тот напишет на песке, что Крым является украинским, и сделает фото для отчета под списание денег США. Как добавил парламентарий, какие-бы надписи ни хотел бы оставить украинский лидер на пляже в Крыму, волна Черного моря сразу их сотрет.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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