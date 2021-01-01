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Желание Зеленского оставить надпись в Ялте высмеяли в Крыму

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Глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал смешным желание президента Украины Владимира Зеленского написать на пляже в Ялте, что полуостров принадлежит Украине. Об этом он рассказал 1 января «РИА Новости».

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«Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает», — отметил Черняк.

По его словам, Зеленский может только отправить в Крым кого-то под видом туриста, тот напишет на песке, что Крым является украинским, и сделает фото для отчета под списание денег США.

Как добавил парламентарий, какие-бы надписи ни хотел бы оставить украинский лидер на пляже в Крыму, волна Черного моря сразу их сотрет.

Зеленский в новогоднем обращении призвал жителей Донбасса и Крыма «быть с Украиной», а также перевести часы на час назад. Он выразил надежду на мир и возвращение Киеву неподконтрольных территорий.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались около 96% жителей полуострова.

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