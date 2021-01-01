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Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым «быть с Украиной»

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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал жителей Донбасса и Крыма «быть с Украиной», а также перевести часы на час назад. Поздравление было опубликовано на сайте главы государства в ночь на 1 января.

Кроме того, украинский лидер выразил надежду на мир и возвращение Киеву неподконтрольных территорий. Обращение Зеленский частично записал на русском языке в окружении детей.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.

Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

Позднее в том же году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

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