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Пошутивший про русских комик покинул спецприемник

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Стендап-комик Идрак Мирзализаде, арестованный на 10 суток за шутку про русских, вышел из спецприемника. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает РЕН ТВ.

Его встретили друзья и журналисты. Среди встречающих был коллега комика — Артур Чапарян. От комментариев Мирзализаде отказался.

9 августа Мирзализаде арестовали на 10 суток из-за его высказывания о любви русских к фекалиям.

Кроме оскорбительной шутки поводом для скандала стал монолог, посвященный расизму арендодателей, которые отказывают в съеме квартир россиянам с «непривычными именами».

Ранее, 29 июля, полицейские встретили прибывшего в Москву Мирзализаде и сопроводили его в отделение. Комику вручили постановление о явке в прокуратуру.

На следующий день прокуратура Москвы возбудила административное дело в отношении комика. В результате проведенной экспертизы было установлено, что обвиняемый сделал заявление, которое содержит признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности. В суде комик извинился перед людьми, которые неправильно поняли его шутку. Однако он не признал вину.

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