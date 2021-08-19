Гимнастки Аверины намереваются участвовать в чемпионате мира в Японии

Россиянки Арина и Дина Аверины намерены принять участие в чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Об этом спортсменки сообщили в четверг, 19 августа.

«Хотим [продолжить выступления] до чемпионата мира, если он состоится. Планируем выступать, готовиться к нему, а дальше уже думать», — сообщила журналистам Дина Аверина, отвечая на вопрос, намерены ли они продолжать спортивную карьеру.

Арина Аверина поддержала высказывание сестры.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Японии с 27 по 31 октября.

11 августа президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что Арина Аверина собирается продолжить спортивную карьеру и выступить на чемпионате мира в октябре, ее сестра Дина в этом вопросе будет советоваться с врачом. По словам наставника, гимнастка испытывает проблемы со спиной, однако разговоров об операции пока не идет.

Кроме того, Винер-Усманова заявила, что Олимпийский комитет России (ОКР) сможет довести до конца дело по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Так, 7 августа ОКР сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде.

Жалоба касается судейства в отношении Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто. Арина в свою очередь заняла четвертое место.