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Винер-Усманова рассказала о дальнейших карьерных планах сестер Авериных

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Российская гимнастка Арина Аверина собирается продолжить спортивную карьеру и выступить на чемпионате мира в октябре, ее сестра Дина в этом вопросе будет советоваться с врачом. Об этом заявила в интервью «РИА Новости» 11 августа президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

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«<…> Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у нее нет никаких проблем со здоровьем, слава Богу. А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведет ее уже несколько лет, благодаря которому она идет от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, вот дошла до Олимпиады», — сказала Винер-Усманова.

Она рассказала, что сестры очень любят художественную гимнастику и не устают от нее.

Вместе с этим, по словам Винер-Усмановой, Дина испытывает проблемы со спиной, однако разговоров об операции пока не идет.

«С таким характером, как у Дины, который заточен на то, чтобы всё выполнять вовремя и регулярно, она смогла себя сохранить в год Олимпиады, но, к сожалению, не выиграла ее. Ну вот так сложилась судьба. Может быть, у нее еще получится это сделать. Всё будет зависеть от того, что скажет врач, потому что я работаю только со здоровыми детьми, это мой закон», — добавила президент ВФХГ, подчеркнув, что самое главное — это здоровье.

Кроме того, Винер-Усманова убеждена, что Олимпийский комитет России (ОКР) сможет довести до конца дело по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Так, 7 августа ОКР сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде.

Жалоба касается судейства в отношении Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто. Арина, в свою очередь, заняла четвертое место.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Винер-Усманова заявляла, что судейство было несправедливым. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

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