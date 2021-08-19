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Истребитель МиГ-29 упал в ходе учебного полета в Астраханской области

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Истребитель МиГ-29СМТ потерпел крушение во время тренировочного полета в Астраханской области. Об этом сообщили журналистам в среду, 18 августа, в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта», — отметили в военном ведомстве.

Для выявления причин катастрофы к месту падения была направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в результате крушения погиб летчик.

По информации «Известий», разбившийся борт был учебным и имитировал противника для расчетов зенитных систем и истребителей. Самолет принадлежал учебной эскадрилье профильного центра Минобороны.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с «Известиями» 19 августа отметил, что наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. По его словам, к трагедии могло привести попадание в грозовую облачность.

МиГ-29СМТ — это многофункциональный истребитель четвертого поколения, глубоко модернизированный МиГ-29. Самолет имеет увеличенную дальность полета за счет установленного дополнительного фюзеляжного бака.

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