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Эксперт прокомментировал крушение истребителя МиГ-29СМТ под Астраханью

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Заслуженный военный летчик России Владимир Попов 19 августа прокомментировал «Известиям» крушение истребителя МиГ-29СМТ в ходе тренировочного полета в Астраханской области.

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По его словам, наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. В частности, к трагедии могло привести попадание в грозовую облачность.

«Это обычные плановые ночные полеты, связанные, скорее всего, с выполнением каких-то задач учебно-тренировочных. Это отрабатывается на определенных маневровых высотах. Может быть столкновение с препятствием, искусственным или естественным, которое при снижении не заметили», — рассказал он.

Летчик также допустил, что могла произойти потеря контроля высоты в ходе выполнения маневров. Не исключается и отвлечение летчика от приборного полета, а также вероятность отказа техники.

Истребителем при ночных тренировках должен управлять только профессиональный летчик, поскольку требуется особый уровень подготовки, отметил Попов.

При этом военный летчик обратил внимание на то, что истребитель МиГ-29СМТ не сложен в полете, но у него довольно трудные «высшие пилотажи».

«Влияние определенных метеоусловий, особенности упражнения, выполняемого пилотом и потеря контроля высоты при выполнении полетом. А еще не исключен какой-то отказ техники», — пояснил летчик.

Ранее, 18 августа, истребитель МиГ-29СМТ потерпел крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота в ходе тренировочного полета в Астраханской области. По предварительным данным, пилот упавшего истребителя погиб.

Катастрофа произошла неподалеку от взлетно-посадочной полосы в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет истребителя выполнялся без боекомплекта.

По информации «Известий», борт принадлежит учебной эскадрилье центра, имитирующей противника для расчетов зенитных систем и истребителей.

Для выявления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

МиГ-29СМТ — это многофункциональный истребитель четвертого поколения, глубоко модернизированный МиГ-29. Самолет имеет увеличенную дальность полета за счет установленного дополнительного фюзеляжного бака.

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