Центр имени Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «Дельта»

В центре им.Гамалеи Минздрава России удалось разработать вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», который модифицирован специально под штамм «Дельта». Об этом сообщил «Интерфаксу» в четверг, 19 августа, глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — заявил Гинцбург.

Однако еще рано говорить о степени эффективности такой вакцины, отметил ученый.

«Все начали делать вакцину на основе последовательности «Дельта»-штамма, а будет ли она лучше (существующих препаратов — Ред.) против «Дельта»-штамма, априори никто сказать не может», — признал Гинцбург.

17 августа для борьбы с «Дельта»-штаммом Гинцбург порекомендовал после двух инъекций вакцины Pfizer использовать в качестве третьего компонента «Спутник Лайт». Он уточнил, что эффективность прививки Pfizer против штамма «Дельта» составляет только 40%. Поэтому векторный вариант вакцины, к которому относится «Спутник Лайт», поможет увеличить защиту от мутации.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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