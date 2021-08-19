Названа возможная причина крушения МиГ-29СМТ под Астраханью

Одной из причин крушения МиГ-29СМТ под Астраханью, в результате которой погиб летчик, могли быть сложные метеоусловия, сообщает телеканал «Известия» со ссылкой на заслуженного летчика России Владимира Попова.

«Не исключено, что где-то была и грозовая деятельность, локальная. Там горы близко, там Дагестан рядом. С одной стороны Каспий, с другой стороны Волга проходит, дельта Волги. Очень мощные потоки, вот когда именно в жаркую погоду — конвенция, испарение. А к вечеру, ночью может быть обострение метеоусловий, до грозовых облаков. Попадание в грозовую облачность может тоже привести, к сожалению, к таким вот последствиям», — заявил эксперт.

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