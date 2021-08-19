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В РФ могут появиться экономные арендные дома

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В России может появиться арендное жилье для малоимущих семей. Идея предполагает, что квартиры будут сдавать нуждающимся по субсидируемой ставке. Пилотный проект предложено запустить в Москве. Такую инициативу мэру столицы Сергею Собянину направила член Общественной палаты РФ, гендиректор АНО «Центр поддержки прав москвичей» Светлана Разворотнева.

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«Создание семьи, рождение детей невозможно без доступного жилья. Несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, стоимость московского квадратного метра продолжает расти. От 35% до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой», — сказано в письме Светланы Разворотневой в адрес мэра столицы Сергея Собянина. С копией документа ознакомились «Известия».

Сдавать готовые к проживанию квартиры в арендных домах по субсидированной ставке целесообразно семьям, которые стоят на жилищном учете, пояснила Светлана Разворотнева. Пилотный проект можно запустить в столице, а затем распространить практику на другие регионы страны, считает она.

Сегодня в России созданием арендных домов уже занимается «Дом.РФ». Сейчас в портфеле госкомпании 13 проектов в Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях. Большинство находится в столице. Квартиры с мебелью сдают по рыночным ценам. По данным «Авито Недвижимость», сейчас средняя ставка аренды в Москве составляет 45 тыс. рублей в месяц, а наемные квартиры от «Дом.РФ» сдаются по ставкам от 43,4 тыс. рублей. В Воронеже был запущен первый объект компании, где льготникам предоставляется государственное субсидирование в размере 80% от месячной стоимости. Аналогичный механизм можно применить в арендных домах для малоимущих семей, сказала Светлана Разворотнева.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Метры помощи: в РФ могут появиться экономные арендные дома

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