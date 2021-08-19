В РФ могут появиться экономные арендные дома

В России может появиться арендное жилье для малоимущих семей. Идея предполагает, что квартиры будут сдавать нуждающимся по субсидируемой ставке. Пилотный проект предложено запустить в Москве. Такую инициативу мэру столицы Сергею Собянину направила член Общественной палаты РФ, гендиректор АНО «Центр поддержки прав москвичей» Светлана Разворотнева.

«Создание семьи, рождение детей невозможно без доступного жилья. Несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, стоимость московского квадратного метра продолжает расти. От 35% до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой», — сказано в письме Светланы Разворотневой в адрес мэра столицы Сергея Собянина. С копией документа ознакомились «Известия».

Сдавать готовые к проживанию квартиры в арендных домах по субсидированной ставке целесообразно семьям, которые стоят на жилищном учете, пояснила Светлана Разворотнева. Пилотный проект можно запустить в столице, а затем распространить практику на другие регионы страны, считает она.

Сегодня в России созданием арендных домов уже занимается «Дом.РФ». Сейчас в портфеле госкомпании 13 проектов в Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях. Большинство находится в столице. Квартиры с мебелью сдают по рыночным ценам. По данным «Авито Недвижимость», сейчас средняя ставка аренды в Москве составляет 45 тыс. рублей в месяц, а наемные квартиры от «Дом.РФ» сдаются по ставкам от 43,4 тыс. рублей. В Воронеже был запущен первый объект компании, где льготникам предоставляется государственное субсидирование в размере 80% от месячной стоимости. Аналогичный механизм можно применить в арендных домах для малоимущих семей, сказала Светлана Разворотнева.

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