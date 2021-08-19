Открытие Америки: теннисная элита готовится к US Open в Цинциннати

Российские теннисисты постараются успешно выступить на турнире в Цинциннати, который станет последней генеральной репетицией перед стартом US Open (30 августа – 12 сентября). Даниил Медведев намерен защитить очки своего рейтинга и вновь одержать победу на Citi Open. Андрей Рублев хочет реабилитироваться за неудачу в Торонто, а вот Аслан Карацев и Карен Хачанов уже выбыли из борьбы. В первом круге уроженец Владикавказа уступил хорвату Марину Чиличу. Хачанов же дошел до второго круга, но там уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. В женской сетке из борьбы за трофей выбыли все россиянки. А первая ракетка России Анастасия Павлюченкова и вовсе не смогла приехать на престижный турнир из-за проблем с визой.

Цена золота

Даниил Медведев по той же причине пропустил предолимпийский сбор в Южно-Сахалинске. Сложно сказать, отобрали ли бюрократы у него шанс на олимпийское золото, но президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил его неудачу именно отсутствием на сборе. Напарники Даниила по сборной признавались, что после Сахалина акклиматизироваться к жаркому и влажному Токио было легче. А шансы на первое место, учитывая развал Новака Джоковича, были прекрасные. Зато Анастасия Павлюченкова обменяла предолимпийский визовый аврал на олимпийское золото в миксте.

Но следом первая ракетка России из-за проблем с визой пропустила престижный турнир в Цинциннати и затем рисковала не попасть на US Open. В итоге Анастасия всё же получила нужный документ как «талантливый человек с выдающимися способностями» (категория О-1). Интересно, что визовыми вопросами теннисисты занимались индивидуально, ни у кого больше, кроме Анастасии и Даниила, проблем не возникло.

Другие российские теннисистки, всё же добравшиеся до США, неудачно выступили на Citi Open. Во второй круг смогла пробиться только Вероника Кудерметова. В двух сетах она проиграла 11-й сеяной Петре Квитовой из Чехии (2:6, 4:6). Дарья Касаткина уступила победительнице «Ролан Гаррос – 2021» Барборе Крейчиковой, Екатерина Александрова — американке Дженнифер Брэди, а Людмила Самсонова (пробилась в основную сетку через квалификацию) — белоруске Виктории Азаренко.

Без Роджера и Доминика

В мужской сетке турнира второй «Мастерс» подряд проходит без «большой тройки». Первая ракетка мира Новак Джокович взял время на восстановление после тяжелой поездки в Токио, у Рафаэля Надаля — травма спины, Роджер Федерер и вовсе пропустит остаток сезона из-за еще одной операции на колене.

Происходящее — настоящая трагедия для поклонников легендарного теннисиста, который толком не играет уже более полутора лет. После полуфинала Australian Open 2020 года, проигранного Новаку Джоковичу, Роджер уже перенес две операции — в феврале и мае прошлого года. Тогда часть периода восстановления пришлась на ковидный перерыв в ATP-туре, но возвращение Федерера на корт в 2021-м получилось далеко не триумфальным. Наилучшее достижение швейцарца в этом сезоне — четвертьфинал Уимблдона, увенчавший серию из четырех побед подряд. Для чемпиона, выигравшего за карьеру 103 титула, это, разумеется, слезы. Последняя победа Роджера на турнире датирована октябрем 2019 года в родном Базеле.

Также пропускает Citi Open и US Open действующий победитель американского мэйджора Доминик Тим. Австриец решил взять время на восстановление правого запястья. Таким образом, фаворитами турнира в Цинциннати выглядят Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

Грек недавно сделал сенсационное заявление, что для него нет задачи выигрывать титулы, главное — регулярно доходить далеко по турнирной сетке, избегая вылетов в первом-втором круге.

— У Циципаса и Медведева схожие задачи, — подчеркнула «Известиям» известный телекомментатор, 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева. — Какая разница, станет ли Даня четвертым через две недели или останется вторым? Циципас сказал, что он пока не считает победы в турнирах, потому что ему пока нечего-то и считать. Ну конечно, он их считает. И считает отдельные победы над игроками. У него был матч упущенных возможностей — финал «Ролан Гаррос» против Джоковича. Это обидное поражение, он делает выводы. Это попытка себя психологически грамотно настроить, отгоняя все побочные вещи, которые могут ему помешать двигаться вперед.

Даниил Медведев на прошлой неделе выиграл турнир в Торонто, разыгравшись в полуфинале и финале. Хочется верить, что он сможет развить свой успех в Цинциннати, а затем и как минимум постараться повторить выступление на US Open годичной давности, когда россиянин дошел до полуфинала, где уступил Тиму. Всего до конца года 25-летнему москвичу надо защитить более 6 тыс. очков.

— Задача Даниила — не защищать очки, а стараться выиграть как можно больше матчей, потому что тогда он приобретает уверенность, — продолжила Анна Дмитриева. — Если говорить о предыдущем турнире, то он провел его, всё время наращивая свое мастерство — не мощь, а именно мастерство. Именно поэтому он и выиграл. Сейчас его задача такая же: он должен еще улучшить свою игру, сделать ее более стабильной, изощренной, более надежной. Ему немножко не хватает первой подачи и мощи. Даниил работает в этом направлении. Об очках он не думает, это не имеет никакого значения, это всё забавы журналистов: станет он первым, вторым или третьим. Медведев идет на матч для того, чтобы его выиграть, а не для того, чтобы приобрести очки.

Мотивация Карена

После успешной игры на Олимпиаде, где Хачанов дошел до финала, он выразил надежду, что серебро Игр придаст ему уверенности и сил. Увы, но после Токио Карен пока играет с переменным успехом. На «Мастерсе» в Торонто он прошел два круга, обыграв Кэмерона Норри и Аслана Карацева. Но в 1/8 финала по всем статьям был бит третьей ракеткой мира Стефаносом Циципасом. В Цинциннати 25-летний теннисист также споткнулся на первом топ-игроке. После победы над Кевином Андерсоном последовало поражение от 21-летнего канадца Оже-Альяссима, который посеян под 12-м номером. Хачанов выиграл первый сет (7:6), но во второй и третьей партии упускал свою подачу в самый ответственный момент (3:6, 4:6).

Тем не менее Анна Дмитриева считает, что Карен вполне способен далеко пройти на US Open.

— Он очень заметно прибавил в 2021 году, — отметила эксперт. — Постепенно Карен возвращается к тому состоянию, в котором он находился два года назад, когда он действительно шел вперед, попал в топ-8 и выиграл «Мастерс» в Париже. После этого у него был очень серьезный спад. Он немножко изменил игру, заставляет себя играть жестче, острее. Карен немножко стал даже жестче в характере, хотя был достаточно мягким. Он и остается таким, но просто заставляет себя биться, это требует больших усилий. Поэтому нужно желать ему только преодолеть себя, и всё.

Наивысшая позиция Хачанова в рейтинге ATP — восьмое место, на которое он поднялся в июле 2019 года. Сейчас москвич идет на 30-й строчке.