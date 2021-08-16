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«Мастерс»-класс: как Медведев играл в Торонто и что стало с его рейтингом

Российскому теннисисту предстоит защитить свою позицию в топ-10
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Young
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«Мастерс»-класс: как Медведев играл в Торонто и что стало с его рейтингом
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2021-08-16 13:25:22
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Даниил Медведев провел великолепный турнир в Торонто, выиграв свой 12-й титул в карьере (четвертый «Мастерс»). В финале вторая ракетка мира устроил мастер-класс американцу Райли Опелке, который впервые дошел до финала ATP-1000 и на этой неделе дебютирует в топ-25. Самым сложным для Даниила был четвертьфинал с Хубертом Хуркачем, которому он обидно уступил в 1/8 Уимблдона. На этот раз поляк вновь попытался навязать Медведеву свой тягучий теннис, но в решающем сете россиянин оказался хладнокровнее. Все главные испытания первой ракетки России впереди. До конца года ему надо защитить более 6 тыс. очков — больше всех в туре.

Под номером 14

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На Олимпиаде в Токио Даниил Медведев остался единственным российским теннисистом, который уехал из Японии без медали. Карен Хачанов дошел до финала в одиночном разряде, Андрей Рублев и Аслан Карацев сыграли в решающем матче в миксте и увезли вместе с партнершами золото и серебро соответственно. Вторая ракетка мира же почти сразу отправился готовиться к следующей части сезона на своем любимом харде.

Вкатываться в хардовый сезон Даниил решил с Сanadian open. В 2019 году он дошел до финала на канадского «Мастерса», где уступил Рафаэлю Надалю. В этот раз великий испанец снялся с турнира из-за травмы спины (пропустит и следующий «Мастерс» в Цинциннати). Впрочем, как и первая ракетка мира Новак Джокович, который решил набраться сил после неудачной поездки в Токио. Таким образом, Даниил был посеян под первым номером, но в первом круге получил очень неудобного соперника — представителя Казахстана Александра Бублика. Матч получился очень сложным. Россиянину пришлось отыгрываться после неудачи в первом сете и в итоге одержать волевую победу. Затем Даниил размялся на австралийце Джеймсе Дакворте, а вот в четвертьфинале его ждал седьмой сеяный Хуберт Хуркач.

Мастерс-класс
медведев
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zou Zheng
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Даниил проиграл первый сет всего за 32 минуты (2:6), допустив 19 невынужденных ошибок. Но начиная со второй партии Даниил был прекрасен на своей подаче. Сделал много эйсов (23), практически перестал ошибаться и показал чемпионскую цепкость. Каждое выигранное очко поляку приходилось выгрызать. Хуркач дважды довел дело до тай-брейков, но там сказался опыт Даниила. Например, во втором сете польского теннисиста погубили две ошибки справа при счете 6:6.

Когда мы встречались на Уимблдоне, у меня было ощущение, что я мог выиграть раньше, но в итоге победил он, — сказал Медведев после матча. — Здесь получилось наоборот. У него были шансы, минимум два сета он играл лучше меня. Но это теннис.

В полуфинале и финале Даниилу противостояли американцы — Джон Изнер и Райли Опелка. Два гиганта ростом за два метра. Для обоих хард не самое любимое покрытие. Из-за габаритов им легче играть на более медленных грунте или траве. И Даниил роскошно воспользовался своим преимуществом в скорости. В обоих матчах он практически не испытывал проблем и взял свой четвертый «Мастерс». Он стал всего 14-м игроком в истории, кому удавалось побеждать на турнирах ATP-1000 три года подряд.

Мастерс-класс
Райли Опелка и Даниил Медведев

Райли Опелка и Даниил Медведев

Фото: Global Look Press/Xinhua/Zou Zheng
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— Даня играл не очень ровно, — отметила в беседе с «Известиями» экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. — В начале турнира казалось, что он находится не в лучшей форме. Очень долго входил в турнир, но так бывает у топ-теннисистов, когда только к финалу они выходят на пик своей формы. Прошел через борьбу с Бубликом и Хуркачем и нашел свою игру. В финале у него был неопытный соперник, поэтому исход был очевиден. Медведев — молодец, сейчас важно не сбавлять темп, впереди еще один «Мастерс».

Остаться в топах

Успех в Торонто очень важен для Даниила, учитывая, что до конца года ему надо защитить 6040 очков (всего у него сейчас 10 620). Это почти 60% рейтинга — больше всех в туре. Для сравнения, вторым идет австриец Доминик Тим (надо защитить 4080).

Если конкретизировать, то Медведеву необходимо защитить титулы в Цинциннати, Шанхае и Париже («Мастерсы»), Санкт-Петербурге и Итоговом турнире, а также дойти до финала US Open. Задача не из легких. И это еще мягко сказано.

Мастерс-класс
медведев
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Young
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— Защитить 6000 очков — очень сложная задача, — заявил «Известиям» победитель семи турниров ATP, первый советский обладатель титула серии «Мастерс» Андрей Чесноков. — А при такой игре, какую Даня показал в Торонто, защитить все очки будет почти нереально. Впереди очень важный «Мастерс» в Цинциннати, затем US Open. Всё будет зависеть от того, кто будет там играть. Если Надаля, Джоковича и Тима не будет, то у Медведева есть хорошие шансы на защиту большого количества очков. Надеюсь, что с каждым турниром Даня будет только прибавлять. Ему необходимо набирать былую форму, иначе он может вылететь из топ-10.

Даниил уже находится в Цинциннати. Россиянин вновь посеян под первым номером и начнет свое выступление в турнире со второго круга (скорее всего, сыграет с американцем Себастьяном Кордой). Первый круг пропустит и Андрей Рублев (четвертый сеяный). Его соперником в стартовом матче может стать Аслан Карацев, если он обыграет хорвата Марина Чилича. Карен Хачанов в первом круге встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.

Отметим, что Рублев, Хачанов и Карацев не смогли удачно выступить в Торонто. Первые двое вылетели в 1/8 финала, Карацев — в 1/16. Надо реабилитироваться.

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