В подмосковных Котельниках сдуло облицовку со здания

В подмосковных Котельниках из-за непогоды сдувает облицовку с жилого дома. Видео с бушующей стихией в среду, 18 августа, появилось в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как крупные куски облицовки отрываются от здания, отлетают в разные стороны и затем с грохотом падают вниз.

Ранее в этот день в Москве и Подмосковье в связи с грозой и ветром был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга, 19 августа. Согласно прогнозам, скорость ветра при грозе достигнет 20–25 м/с. Ожидается очень сильный дождь, ливень и град. Так, мощная гроза с ливнем 18 августа обрушилась на всю южную часть Москвы, запад столицы и центральные районы.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что дожди в московском регионе продлятся вплоть до 21–22 августа.

Ливень с сильным ветром и градом обрушился на подмосковную Балашиху в этот же день. Очевидцы сняли разгул стихии на видео и опубликовали ролики в соцсетях.