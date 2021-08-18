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В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности до 19 августа

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В Москве в связи с грозой и ветром объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга, 19 августа. Об этом Гидрометцентр России сообщает 18 августа.

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«Ветер — период предупреждения с 16:00 18 августа до 10:00 19 августа. Ветер при грозе — 20–25 м/с. Дождь — период предупреждения с 16:00 18 августа до 10:00 19 августа. Сильный дождь, сильный ливень, очень сильный дождь. Гроза — период предупреждения с 16:00 18 августа до 10:00 19 августа», — говорится в сообщении.

В Подмосковье «оранжевый» уровень опасности из-за грозы, ветра и дождя также объявлен до 10:00 четверга, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в столице рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе из-за неблагоприятных прогнозов погоды, передает RT. Рестораторам и владельцам кафе предписано укрепить конструкции и закрыть зонты.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столицу 19 и 20 августа вернется жаркая погода.

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