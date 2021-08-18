Очевидцы засняли обрушившийся на Балашиху ливень с градом

Ливень с сильным ветром и градом обрушился на подмосковную Балашиху в среду, 18 августа. Очевидцы сняли разгул стихии на видео и опубликовали ролики в соцсетях.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга, 19 августа, из-за с грозы и ветра.

Согласно прогнозам, скорость ветра при грозе достигнет 20–25 м/с. Ожидается очень сильный дождь, ливень и град.

В Подмосковье также объявили «оранжевый» уровень опасности из-за грозы, ветра и дождя до 10:00 четверга.

Ранее в этот день в Москве рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе из-за неблагоприятных прогнозов погоды. Рестораторам и владельцам кафе предписано укрепить конструкции и закрыть зонты.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил москвичей о том, что 18 августа надвигающиеся на столицу грозовые облака могут «взорвать» атмосферу, из-за чего на город обрушатся мощные ливни.