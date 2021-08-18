Гроза с ливнем обрушились на Москву

Мощная гроза с ливнем 18 августа обрушилась на всю южную часть Москвы, запад столицы и центральные районы.

Как сообщали в Гидрометцентре, 18–19 августа по территории Центрального федерального округа (ЦФО) с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт. В зоне фронта пройдут дожди, местами сильные с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20–25 м/с.

Ранее в этот день в столице в связи с грозой и ветром объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга, 19 августа. В Подмосковье «оранжевый» уровень опасности из-за грозы, ветра и дождя также объявлен до 10:00 четверга,

В столице рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе из-за неблагоприятных прогнозов погоды. Рестораторам и владельцам кафе предписано укрепить конструкции и закрыть зонты.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, в свою очередь, рассказала, что в Москве в выходные ожидается температура воздуха до +23…+25 градусов, а также облачность с неустойчивыми прояснениями и дожди.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура выше нормы ожидается во всей России до конца рабочей недели. Он уточнил, что самые большие аномалии — до 12 градусов — будут наблюдаться в Приволжье и на Урале. Жара достигнет +30…+31 градуса. Также значительно теплее, чем обычно, будет на Таймыре: вместо стандартных +4 градусов тепла там будет +14. Жарко будет и на юге Центрального федерального округа.