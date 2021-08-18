Жителей Московского региона предупредили о дождях до конца недели

Дожди в Московском регионе продлятся вплоть до 21–22 августа. Об этом в среду, 18 августа, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Пик дождей придется с 18 на 19 августа. <...> Потом слабенькие дожди еще ожидаем местами вплоть до субботы и воскресенья», — рассказал он ТАСС.

Синоптик добавил, что к настоящему моменту норма осадков в августе уже выполнена, значит, после грядущих дождей, к началу следующей недели, будет насчитываться уже 115–120% от нормы осадков в текущем месяце.

Ранее в этот день в Москве и Подмосковье в связи с грозой и ветром был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга, 19 августа. Согласно прогнозам, скорость ветра при грозе достигнет 20–25 м/с. Ожидается очень сильный дождь, ливень и град.

Ливень с сильным ветром и градом обрушился на подмосковную Балашиху в этот же день. Очевидцы сняли разгул стихии на видео и опубликовали ролики в соцсетях.