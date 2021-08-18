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На Украине сочли опасной встречу Зеленского с Меркель
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На Украине сочли опасной встречу Зеленского с Меркель

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Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель несут в себе серьезную угрозу. Такое заявление сделал экс-глава украинского МИДа Павел Климкин.

Он уточнил, что Меркель может убедить Зеленского пойти на неприемлемые для страны компромиссы.

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«Меркель будет говорить Зеленскому: «Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях», — передает слова Климкина «Обозреватель» в среду, 18 августа.

Политик посчитал, что Германии нужна спокойная ситуация с Украиной для того, чтобы не иметь источник нестабильности для всей Европы.

«Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», — добавил Климкин.

О том, что канцлер ФРГ посетит Украину стало известно 13 августа. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, визит состоится 22 августа. Кроме того, Меркель также посетит Россию 20 августа.

14 августа Климкин, говоря о встрече Зеленского и Меркель, предположил, что украинского президента поставят перед выбором, связанным с проектом газопровода «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. По его мнению, перед встречей с Зеленским канцлер Германии приедет в Россию, чтобы согласовать с российским лидером Владимиром Путиным варианты решения ситуации с газопроводом.

15 августа главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич отметил, что Меркель в ходе своего визита на Украину может затронуть вопрос назначения спецпредставителя ФРГ по оперативному управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).

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