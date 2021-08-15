Эксперт назвал одну из тем будущих переговоров Меркель и Зеленского

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего визита на Украину может затронуть вопрос назначения спецпредставителя ФРГ по оперативному управлению украинской газотранспортной системой (ГТС). Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.

Свое предположение эксперт подтвердил тем, что президент Украины Владимир Зеленский «напросился» на встречу со своим американским коллегой Джо Байденом, которая, как ожидается, должна состояться 30 августа. На переговорах с главой германского правительства Зеленский может получить «подробные консультации» по части поведения на предстоящих переговорах с учетом соглашения ФРГ — США.

В частности, считает Марцинкевич, Меркель и Зеленский могут обсудить технологическую способность ГТС Украины по части сохранения транзита газа.

«Для Украины оптимально сохранить транзит, за который они хоть какие-то деньги получают. Вероятней всего, речь будет идти именно об этом: кто будет спецпредставителем от ФРГ, какие у него будут полномочия и на что он будет нацелен. На мой взгляд, путь один: какая-то из немецких компаний должна войти в акционерный капитал оператора ГТС Украины и взять на себя оперативное управление. Только в этом случае можно будет говорить, что транзит будет продолжен», — рассказал аналитик в ходе своей беседы с «РИА Новости».

Накануне, 14 августа, бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, прогнозируя встречу Зеленского и Меркель, сообщил, что главу Киева, вероятно, поставят перед выбором, связанным с проектом газопровода «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. По его словам, перед встречей с Зеленским канцлер Германии приедет в Россию, чтобы согласовать с российским лидером Владимиром Путиным варианты решения ситуации с трубопроводом

13 августа член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассказал, что Меркель в ходе визита в Москву обсудит с президентом России поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину.

Ранее тот день день официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель посетит Россию 20 августа. По его словам, детали программы будут сообщены на следующей неделе, однако очевидно, что канцлер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле, в свою очередь, подтвердили визит канцлера ФРГ в Россию. Там добавили, что одной из тем на переговорах станут перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.