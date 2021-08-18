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Председатель СПЧ рассказал о планах работы совета на выборах

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На каждых выборах Совет по правам человека при президенте формирует мониторинговую группу, рассказал в интервью «Известиям» председатель СПЧ Валерий Фадеев.

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«Планируются выезды в 12 субъектов Российской Федерации, мы традиционно участвуем в инструктаже волонтеров, общественных наблюдателей. Коллеги проверяют готовность избирательных участков к проведению выборов, в том числе, с точки зрения санитарной безопасности. Реагируем также на сигналы о предполагаемых нарушениях, коллеги выезжают на те участки», — рассказал Валерий Фадеев.

Он также добавил, что после выборов готовится доклад, который обсуждается в ЦИК.

«Это публичный доклад, мы проводим его презентацию с теми замечаниями и предложениями, которые рождаются во время наблюдения за выборами», — добавил Фадеев.

Кроме того, глава СПЧ рассказал о взаимодействии совета с Центризбиркомом.

«Мы не имеем формального права по закону участвовать в наблюдении. А по соглашению (с ЦИК. — Ред.) нам позволяют наблюдать за подготовкой к выборам, подготовкой волонтеров, наблюдателей и так далее», — подчеркнул председатель Совета.

Также во время беседы Валерий Фадеев рассказал о зарубежном вмешательстве в думские выборы и высказался о введении зарубежных соцсетей в российское правовое поле.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Не хотелось бы введения никаких ограничений»

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