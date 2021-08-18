Прямой эфир
Мир
Американский генерал назвал Россию основной военной угрозой для США
Происшествия
ДТП с участием машины экс-гендиректора «Спартака» произошло в Москве
Мир
В США нашли человеческие останки в нише шасси вернувшегося из Кабула самолета
Общество
Опрос показал процент задерживающихся на работе российских специалистов
Экономика
В Петербурге коллекторские агентства отчитались о росте выручки в два раза
Мир
Госдеп оценил обещание талибов соблюдать права человека в Афганистане
Экономика
ФАС предложила запретить трейдерам покупать бензин
Экономика
В Wildberries ответили на заявления MasterCard и Visa о разнице в комиссиях
Мир
Байден и Джонсон договорились об онлайн-встрече G7 по Афганистану

«Шахтер» обыграл «Монако» в отборочном матче Лиги чемпионов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов футбольный клуб «Монако» дома уступил донецкому «Шахтеру».

«Спартак» и ад: красно-белые вылетели из Лиги чемпионов
Кризис десятикратных чемпионов России продолжается

Встреча проходила на стадионе «Луи II» в монакском городе Фонвьей и завершилась победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол на 19-й минуте забил бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте, пишет «Спорт-Экспресс».

Ответный матч состоится 25 августа на стадионе «Металлист» в Харькове. Победитель выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

10 августа московский «Спартак» проиграл «Бенфике» в ответном матче со счетом 0:2 и не прошел в групповой этап Лиги чемпионов. Первую встречу красно-белые также уступили со счетом 0:2.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021