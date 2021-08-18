«Шахтер» обыграл «Монако» в отборочном матче Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов футбольный клуб «Монако» дома уступил донецкому «Шахтеру».

Встреча проходила на стадионе «Луи II» в монакском городе Фонвьей и завершилась победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол на 19-й минуте забил бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте, пишет «Спорт-Экспресс».

Ответный матч состоится 25 августа на стадионе «Металлист» в Харькове. Победитель выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

10 августа московский «Спартак» проиграл «Бенфике» в ответном матче со счетом 0:2 и не прошел в групповой этап Лиги чемпионов. Первую встречу красно-белые также уступили со счетом 0:2.